Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi yaşayan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi yaşayan genç hastaneye kaldırıldı

Niğde'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan genç hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan genç hastanede tedavi altına alındı. Bor yolundaki bire yüzme havuzuna giren R.D, (18), henüz belirlenemeyen nedenle suda çırpınmaya başladı. Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D'ye, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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