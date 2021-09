Bülent Sayın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Bülent Sayın Son Yolculuğuna UğurlandıHayatını kaybeden Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın için Niğde Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene protokol üyeleri, merhumun yakınları ve belediye çalışanları katıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in konuşmasının ardından İl Müftüsü Osman Ayas tarafından helallik alınıp dua okundu. Törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Hıdırlık Mezarlığı'na getirildi. Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bülent Sayın'ın her zaman pozitif bir insan olduğunu belirterek; "Şu an arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisiyle uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Pozitif duruşu ile bize her zaman örnek olan bir insandı. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun, Allah kendisine gani gani rahmet eylesin" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Bülent Sayın Niğde Hıdırlık Mezarlığına defnedildi.