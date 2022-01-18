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NİĞDE'DE HAYVAN BARINAĞINDA YASAKLI KÖPEK IRKLARI ARTTI - Son Dakika

NİĞDE'DE HAYVAN BARINAĞINDA YASAKLI KÖPEK IRKLARI ARTTI

18.01.2022 15:07

NİĞDE'de sokağa bırakılan yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırkları Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sayısı arttı.

NİĞDE'de sokağa bırakılan yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırkları Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sayısı arttı.

Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırkları Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ocak ayından önce barınakta yaklaşık 20 yasaklı ırk hayvan bulunduğu ifade ederek, 14 Ocak'tan itibaren bu sayının 50'nin üzerine çıktığını söyledi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Vatandaşlarımız 14 Ocak'tan önce hayvanlarını buraya getirseydi, hiçbir şekilde bizler de zorlanmayacaktık, bu tehlikeyle de vatandaşlarımız karşı karşıya gelmeyecekti. Maalesef sokağa bırakılan hayvanlarımız oldu. Belediye olarak sokağa bırakılan bu yasaklı hayvanların hepsini topladık ve burada kontrol altına aldık, onlara da bakım işleri başlandı. Belediye olarak onları burada misafir edeceğiz. Ocak ayından önce barınakta yaklaşık 20 yasaklı ırk hayvan bulunuyordu. 14 Ocak'tan itibaren bu sayının 50'nin üzerine çıktı'dedi.

Rehabilitasyon merkezinde yılda 4 bine yakın sokak hayvanına müdahale yapıldığını belirten Özdemir, Belediye olarak bu işi çok önemsiyoruz. Burada sokak hayvanlarına en iyi şekilde müdahale etmeye ve bakmaya çalışıyoruz. Rehabilitasyon merkezi bölgedeki en iyi ve kaliteli merkezlerden birisi. Buraya 2 milyon lira bedelle hem yeni ameliyathanemizi hem de yeni yatırımlar yaptık. Özellikle çocuklarımıza hayvanları sevdirebilmek ve onların hafta sonları burada vakit geçirebilmelerini sağlamak adına alanlar yaptık diye konuştu.

NİĞDE'DE HAYVAN BARINAĞINDA YASAKLI KÖPEK IRKLARI ARTTI
NİĞDE'DE HAYVAN BARINAĞINDA YASAKLI KÖPEK IRKLARI ARTTI
NİĞDE'DE HAYVAN BARINAĞINDA YASAKLI KÖPEK IRKLARI ARTTI

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Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Niğde, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: NİĞDE'DE HAYVAN BARINAĞINDA YASAKLI KÖPEK IRKLARI ARTTI - Son Dakika
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