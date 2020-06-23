Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın - Son Dakika

Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın
Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın NİĞDE'nin Altunhisar ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman ve kuru yonca bulunan deposunda yangın çıktı.
Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın
NİĞDE'nin Altunhisar ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman ve kuru yonca bulunan deposunda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.
Yangın, gece saatlerinde Bayat köyü yakınlarındaki 5 bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğin depo kısmında çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören çiftlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiya ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hayvanlar yangın böygesinden uzaktaki bir noktaya taşınırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. Yangının devam ettiği depoda, yaklaşık 4 milyon lira değerinde saman ve kuru yonca bulunduğu belirtildi.
- Niğde
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:03 Kaynak: DHA
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