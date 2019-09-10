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Niğde'de hayvan otlatma cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

19 dakika önce

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.

Niğde'de hayvan otlatma cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre K.T., Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde daha önce aralarında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Asiye, oğlu Serhat ve kızı Asiye Tatlısoy'un kaldığı eve gelerek tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda K.T., tabancayla anne Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u öldürdü, kızı Asiye Tatlısoy'u yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma, olaydan sonra kaçan K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - NİĞDE

Jandarma, Çamardı, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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