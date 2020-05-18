Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Tedavileri tamamlanan Ali A, Adem A. ve Mukadder A'nın yanı sıra kavgaya karıştığı belirlenen Hamza A. da gözaltına alındı.

Tarafların yakınlarının karışmasıyla kavga büyüyünce, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Gümüşler beldesi Taşpınar yaylasında, Ali A. ile Hamza E. ve oğlu Muhammet E. arasında koyun otlatma yeri nedeniyle kavga çıktı.

Niğde 'de iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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