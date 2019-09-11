Son Dakika Haberleri: Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
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Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir kişi, arazide hayvan otlatma yüzünden tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.

Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir kişi, arazide hayvan otlatma yüzünden tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde daha önce aralarında arazide hayvan otlatma yüzünden husumet bulunan Asiye, oğlu Serhat ve yakını Asiye Tatlısoy'un evine giden K.T., aile ile tartışmaya başladı. K.T., tartıştığı anne Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u tabancayla vurarak öldürürken, Asiye Tatlısoy'u yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma, olaydan sonra kaçan K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - NİĞDE

Jandarma, Çamardı, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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