Niğde'de hayvan otlatma kavgasında babayı öldürüp oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

M.G, dün, merkez Gümüşler beldesi Ören mevkisindeki yaylada, hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, ruhsatlı av tüfeğiyle Mümin Öner ve oğluna ateş etmişti. Baba Mümin Öner olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan oğlu Mücahit Öner ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. M.G, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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