Niğde'de hayvan otlatma kavgasında babayı öldürüp oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de hayvan otlatma kavgasında babayı öldürüp oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı

18.01.2021 15:03
Niğde'de hayvan otlatma kavgasında babayı öldürüp oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Niğde'de hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada babayı öldürüp, oğlunu ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Niğde'de hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada babayı öldürüp, oğlunu ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Gümüşler beldesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Mümin Öner'i öldürüp oğlu Mücahit Öner'i yaralayan M.G'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.G, dün, merkez Gümüşler beldesi Ören mevkisindeki yaylada, hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, ruhsatlı av tüfeğiyle Mümin Öner ve oğluna ateş etmişti. Baba Mümin Öner olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan oğlu Mücahit Öner ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. M.G, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gümüşler, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de hayvan otlatma kavgasında babayı öldürüp oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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