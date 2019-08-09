Son Dakika Haberleri: Niğde'de Hayvan pazarı hareketlendi
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Niğde'de Hayvan pazarı hareketlendi

1 saat önce

Niğde'de Hayvan pazarı hareketlendiNİĞDE'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı hareketlendi.

Niğde'de Hayvan pazarı hareketlendi
NİĞDE'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı hareketlendi.
Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanlar bin 100 ile bin 800 lira, büyükbaş ise 6 bin ila 20 bin arasında alıcı buluyor. Niğde Belediyesi canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılırken, çok çekişmeli pazarlıklar da yaşanıyor. Hayvan satıcıları fiyatların değişmediğini geçen yılla aynı olduğunu ve bunun bile ucuz olduğunu ifade ediyor.
Kurban Bayramı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:02 Kaynak: DHA
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