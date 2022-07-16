Niğde'de helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı

16.07.2022 17:56
Niğde'de helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı

Niğde'de Jandarma Komutanlığınca helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Niğde'de Jandarma Komutanlığınca helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili sonrasında yollarda can kayıplarını önlemek için havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

Uygulamada şehirlerarası kara yollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri takmama gibi ihlaller denetlendi.

Denetime, Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir katıldı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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