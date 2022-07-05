Niğde'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Niğde'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmaları devam ediyor

05.07.2022 12:15
Niğde'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mezarlık ve çevresinde asfalt serimi ve kaldırım düzenlemesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni mezarlık alanını hizmete açtıklarını belirterek, "Hıdırlık Mezarlığı'nda hummalı bir çalışma devam ediyor. Arkadaşlarımız yollara asfalt sererken aynı zamanda kaldırım düzenlemesi yaparak burayı bayram ziyaretine yetiştirmeye çalışıyor. Bizler bu şehrin hem ölüsüne hem de dirisine hizmet etmeyi boynumuzun borcu biliyoruz. Bu vesile ile ahirete irtihal etmiş tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Niğdeli Vatandaşlar Bozuk Yolları Çiçek Ekerek Protesto Etti, Belediye de Çukurları Asfalt ile Kapattı Niğdeli Vatandaşlar Bozuk Yolları Çiçek Ekerek Protesto Etti, Belediye de Çukurları Asfalt ile Kapattı
Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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