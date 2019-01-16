Niğde'de Hırsızlık İddiası
59 dakika önce
Niğde'de tarladan traktör römorku ve hidroforu çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde'de tarladan traktör römorku ve hidroforu çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde, K.A'ya ait tarladan traktör römorku ve hidroforun çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, çalınan malzemeleri Konya'nın Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde buldu.
Hırsızlık zanlıları E.B, A.T. ve Y.T. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:37 Kaynak: AA
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