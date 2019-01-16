Son Dakika Haberleri: Niğde'de Hırsızlık İddiası

Niğde'de Hırsızlık İddiası

59 dakika önce

Niğde'de tarladan traktör römorku ve hidroforu çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Hırsızlık İddiası, System.String[]
Niğde'de tarladan traktör römorku ve hidroforu çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde, K.A'ya ait tarladan traktör römorku ve hidroforun çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalınan malzemeleri Konya'nın Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde buldu.

Hırsızlık zanlıları E.B, A.T. ve Y.T. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:37 Kaynak: AA

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