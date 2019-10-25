Son Dakika Haberleri: Niğde'de hırsızlık iddiası: 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Niğde'de hırsızlık iddiası: 2 gözaltı

Niğde'de hırsızlık iddiası: 2 gözaltı

16 dakika önce

Niğde'de Türk Telekom'un ait 9 dolaptan 52 akü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de hırsızlık iddiası: 2 gözaltı, System.String[]

Niğde'de Türk Telekom'un ait 9 dolaptan 52 akü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Türk Telekom Niğde Şube Müdürü Işık Öztürk, Türk Telekom'a ait sahadaki 9 dolaptan 52 akünün çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin 06 AAB 295 plaka araçla kente gelerek, olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli U.A. ve S.S'nin Adana'da ikamet ettiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Niğde'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerin Hatay ve Kayseri'de de Türk Telekom'a ait dolaplardan akü çaldığı öğrenildi.

Türk Telekom, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "etnik temizlik" iftirasını atan dergiye suç duyurusu
Uluslararası Af Örgütü'nden küstah rapor! Türkiye yüzlerce mülteciyi kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi yalanı Emlak kralı Mehmet Nuri Müftüoğlu'nun serveti nedeniyle çocukları davalık oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 11:52:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de hırsızlık iddiası: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]