Son Dakika Haberleri: Niğde'de Hırsızlık Operasyonu

Niğde'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Niğde'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Niğde'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Niğde'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Y, R.Ö, Ş.C, Ş.C, Y.C. ve H.N.A. gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramada 6 televizyon, dizüstü bilgisayar, su sayacı, boru kaynak makinesi, 3 televizyon kumandası, eski dokuma yolluk, 3 bakır kap, tabanca, 9 mermi, 7 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 uydu cihazı, bakır semaver, spiral, matkap, 5 litre alkol, 2 cep telefonu, 2 kamera ve gümüş eşyalar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak

İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:17:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Hırsızlık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]