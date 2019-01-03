Niğde'de Hırsızlık Operasyonu

Niğde'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Niğde'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, M.Y, R.Ö, Ş.C, Ş.C, Y.C. ve H.N.A. gözaltına alındı.



Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramada 6 televizyon, dizüstü bilgisayar, su sayacı, boru kaynak makinesi, 3 televizyon kumandası, eski dokuma yolluk, 3 bakır kap, tabanca, 9 mermi, 7 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 uydu cihazı, bakır semaver, spiral, matkap, 5 litre alkol, 2 cep telefonu, 2 kamera ve gümüş eşyalar ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı

Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak

İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım

Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi