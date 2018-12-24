Son Dakika Haberleri: Niğde'de Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 3 Şüpheli Tutuklandı

53 dakika önce

Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Niğde'de Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ulukışla Emniyet Amirliği ekipleri, Niğde- Pozantı otoyolundaki dinlenme tesisinde "tırnakçılık" yöntemiyle marketten ve vatandaşlardan gerçekleştirilen üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları ayrıntılı çalışmayla olaya karıştığı tespit edilen A.K, S.G, A.G. ve A.E'nin Adana'da olduğunu belirledi.

Bilgi verilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan S.G, A.G. ve A.E. Ulukışla'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Firari A.K'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:42 Kaynak: AA

Pozantı, Ulukışla, Niğde, Güncel
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