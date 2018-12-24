Niğde'de Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde
'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ulukışla
Emniyet Amirliği ekipleri, Niğde- Pozantı
otoyolundaki dinlenme tesisinde "tırnakçılık" yöntemiyle marketten ve vatandaşlardan gerçekleştirilen üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları ayrıntılı çalışmayla olaya karıştığı tespit edilen A.K, S.G, A.G. ve A.E'nin Adana
'da olduğunu belirledi.
Bilgi verilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalanan S.G, A.G. ve A.E. Ulukışla'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Firari A.K'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.