Niğde'de hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Niğde'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.A'yı çalınan cep telefonuyla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.