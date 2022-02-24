Niğde'de hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de hırsızlık zanlısı yakalandı

24.02.2022 12:31
Niğde'de hırsızlık zanlısı yakalandı

Niğde'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.A'yı çalınan cep telefonuyla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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