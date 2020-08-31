Niğde'de bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İlhanlı Mahallesi 95. Sokak'taki bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi F.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
F.D'nin, hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de hırsızlıktan 22 ayrı kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika