Niğde'de hırsızlıktan 22 ayrı kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İlhanlı Mahallesi 95. Sokak'taki bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi F.D'yi gözaltına aldı.

Niğde 'de bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

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