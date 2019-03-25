Son Dakika Haberleri: Niğde'de Horoz Dövüştürenlere Baskın

Niğde'de Horoz Dövüştürenlere Baskın

54 dakika önce

Niğde'de horoz dövüştürdüğü iddia edilen bir derneğe baskın düzenleyen polis, 34 kişiyi gözaltına alındı.

Niğde'de Horoz Dövüştürenlere Baskın, System.String[]
Niğde'de horoz dövüştürdüğü iddia edilen bir derneğe baskın düzenleyen polis, 34 kişiyi gözaltına alındı.

Niğde'de faaliyet gösteren bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Bakında polis, dernek içinde horoz dövüşü amacıyla gizli bir bölüm ve arena ile tribün oluşturulduğunu belirledi. Horozlar dövüşürken suçüstü yapan polis, dernek sorumlusu Y.T. ile 33 kişiyi gözaltına aldı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:13:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Horoz Dövüştürenlere Baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]