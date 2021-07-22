Niğde'de İHH'dan çocuklara dondurma - Son Dakika

Niğde'de İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesinde faaliyet gösteren yetim birimi tarafından çocuklara dondurma dağıtıldı.

Paşakapı Caddesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla dağıtılan dondurmaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

İHH yetim birimi Başkanı Abdullah Hamurcu, Kurban Bayramı vesilesiyle böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Başta yetim çocuklar olmak üzere bütün çocukları sevindirelim istedik. Yaptığımız etkinliğe başta Niğde'de bulunan mülteci ailelerin çocukları ve Niğdeli çocuklar yoğun ilgi gösterdi." dedi.