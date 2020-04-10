Niğde'de iki firmadan

Niğde'de faaliyet gösteren iki firma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na toplamda 1 milyon 101 bin lira bağışladı.

Konya Grup şirketlerinden Peros temizlik ürünlerini imal eden Beyaz Kağıt A.Ş, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon 50 bin lira ve 3 bin kişilik temizlik malzemesi bağışlayarak destek oldu.

Kentin yerli firması Niğde Gazozu da 51 bin lira bağışlayarak kampanyaya destek verdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından kampanyaya destek veren firmalara teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de destekle ilgili sosyal medya habından, "Şahsım ve Niğdeli hemşerilerimiz adına hayırsever iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabb'im kazançlarını bereketli etsin, görünür ve görünmez kazalardan korusun." paylaşımında bulundu.