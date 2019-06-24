Niğde'de iki öğrenci kol hareketiyle kontrol edilebilen engelli araç tasarladılar
1 saat önce
Niğde'de iki öğrenci kol hareketiyle kontrol edilebilen engelli araç tasarladılarNiğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri engelli araçların önüne gelen engelleri aşabilen, koldan gelen kas hareketleri ile kontrol edilebilen engelli araç tasarladı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:27 Kaynak: DHA
'de iki öğrenci kol hareketiyle kontrol edilebilen engelli araç tasarladılar
Niğde Akşemseddin
Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri engelli araçların önüne gelen engelleri aşabilen, koldan gelen kas hareketleri ile kontrol edilebilen engelli araç tasarladı.
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenim gören Talha Talip Açıkgöz ile Alperen Kahraman, çevrelerindeki gördükleri tekerlekli sandalye kullanan engellilerin karşılaştığı engelleri aşmakta zorluk çektiklerini görünce çalışma başlattı. Öğrenciler engellilerin önlerine çıkabilen engelleri aşmalarını sağlamak için kol hareketiyle kontrol edilebilen engelli araç tasarladılar. Projeleri hakkında bilgiler veren öğrenciler, Çevrede gördüğümüz engellilerin kaldırım ve benzeri engellerden çıkmakta zorluk çektiklerini görmemiz üzerine böyle bir şey tasarlamaya karar verdik. Bu proje sayesinde engelliler çıkamadıkları kaldırımlar gibi engellerden rahatlıkla çıkabileceklerdir. Aynı zamanda parmağı veya fiziksel zorluklar çeken engellilerde kol hareketleriyle kontrol ederek kumandayla kontrol emesine gerek kalmayacak. Projemiz Finlandiya
Eğitim Bakanlığının düzenlediği StarT uluslararası proje yarışmasında ilk önce uluslar arası aşamasında birinci olarak çıkarken aynı zamanda uluslar arası olarak düzenlenen yarışmada da ilk 10'a girdik dedi.
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