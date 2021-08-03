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Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı

03.08.2021 22:54
Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu istinat duvarından aşağı yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu istinat duvarından aşağı yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Efendibey Mahallesi Amas Yolu Sokak'ta B.A. yönetimindeki 51 ER 837 plakalı otomobille sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 EF 418 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.A.'nın kullandığı otomobil istinat duvarından boş arsaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkışan iki kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki M.A. ve D.A. ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazadan sonra kaçana diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - NİĞDE

Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı
Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı
Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı
Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı

Otomobil, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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