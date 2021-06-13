Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

NİĞDE - Niğde'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Niğde- Aksaray D-330 kara yolunda 51 HE 560 ve 19 KP 566 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki otomobilden B.S. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.