Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı

29.01.2021 13:37
Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı, System.String[]

Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve İRAP eylemlerinden sorumlu kurum temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de deprem başta olmak üzere afetlerle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Doğal afetlerin yaşamın bir parçası haline geldiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yaşanabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek ve önlemek için sıkı tedbirler almalıyız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde 2021 yılı 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda paydaş kurumlarımız işbirliğiyle eğitimler düzenleniyor. Dün merkez mahalle ve köy muhtarlarımızla bir araya gelerek İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında bilgilendirme yaptık. İlgili kurumlarımızın iş birliğini en üst düzeye çıkarmak ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalarımız devam edecek."

Şimşek, İRAP'ın afet öncesi ve sonrasında neler yapılacağına dair yol haritası olacağına işaret ederek, plan doğrultusunda afetin getirebileceği sosyal ve ekonomik zararı en aza indirebilmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından İRAP bilgilendirme videosu izletildi, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selami Kılıçel sunum yaptı, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yılmaz Şimşek, Kongre, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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