Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı.

Vali Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirtti.

Türkiye'nin coğrafi konum bakımından yüksek düzeyde afet riskine sahip olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Afet olmadan önce can ve mal kayıplarını en aza indirmek bizim elimizde. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının genelgesi kapsamında, ilimizde risk azaltma planlarının hazırlanması işine, şubat ayında gerçekleştirdiğimiz toplantıyla başlandı. Bu kapsamda deprem, taşkın, sel, kütle hareketleri, meteorolojik afetler ve endüstriyel kazalar olmak üzere 5 afet türü seçilerek, çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere 35 kurumun katılımcılarıyla 2 çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaylar sonucu 11 amaç, 29 hedef ve 57 eylem belirlendi. İlimiz için plan hazırlanması tamamlanarak, İl Risk Azaltma Planı kitap olarak basıldı. Bu aşamadan sonra sorumlu ve destekleyen kurumlarımızla koordineli bir şekilde planımızda yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi süreci izlenecek."

Vali Şimşek ve protokol üyeleri, konuşmanın ardından Manavgat'ta meydana gelen orman yangınına destek için Niğde'den giden itfaiye, AFAD ve Türk Kızılay personeline teşekkür belgesi verdi.