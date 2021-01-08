Niğde'de İl Genel Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de İl Genel Meclisi Toplantısı yapıldı

08.01.2021 13:27
Niğde'de İl Genel Meclisi Toplantısı yapıldı, System.String[]

Niğde'de İl Genel Meclisi Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde'de İl Genel Meclisi Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Şimşek, İl Genel Meclisi Salonundaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2021 yılının ülkeye, millete ve meclise başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

2020 yılında yaklaşık 45 milyon 240 bin liralık yol projelerinin hayata geçirildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Tarımsal alanda yeraltı sulama, yerüstü sulama ve sulama göletleri olarak toplam 14 proje gerçekleştirildi. Bu projelerle ilimizde 971 hektar alan sulamaya açıldı. 2020 yılında tarımsal hizmetler alanında 9 milyon 570 bin lirası KOP kaynaklı olmak üzere toplamda 11 milyon 570 bin lira harcandı. İçme suyu alanında 2020 yılında 12 milyon lira harcanarak 16 proje tamamlandı. Kanalizasyon ve doğal arıtma hizmetlerinde ise geçtiğimiz yıl 2 milyon 100 bin lira harcanarak 5 doğal arıtma tesisi tamamlanarak hizmete açıldı. 63 halı saha, 42 basketbol ve voleybol sahası yapıldı. Yine 42 köyümüze ise içme suyu motopompalarına güneş enerji panelleri kurularak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Öte yandan, 2020 yılında 150 bin metrekare kilitli parke taşı döşenmesi de tamamlandı."

Şimşek, ayrıca 2020 yılında Bor içesine öğretmenevi, Güllüce Gül Baba Kültür Evi, 3. ve 4. etap yeraltı oyma depo, Çiftlik Ketençimen Kayak Merkezi Altyapı ve Sosyal Tesisi ve kapalı yürüyen bant gibi bir çok projenin de hayata geçirildiğini aktararak, projelere 26 milyon lira harcandığını anımsattı.

İl Özel İdaresinin 2021 yılında da halka hizmet götürmeye devam edeceğine vurgu yapan Şimşek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de İl Genel Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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