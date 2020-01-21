Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Valilik toplantı salonundaki programda, tüm ülkelerin en önemli sosyal sorunlarının başında işsizliğin geldiğini söyledi.

Türkiye'de istihdam artışı sağlamak ve işsizlik sorununu en aza indirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliği çalışmalarına Niğde'nin de başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Şimşek, 2020 yılında da iş verenlerden beklentilerinin ilave istihdam sağlamaya devam etmeleri olduğunu aktardı.

Şimşek, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2019'da özel sektör iş verenlerinden 6 bin 467 açık iş ilanı alındığını anlatarak, şunları kaydetti:

"5 bin 269 kişi özel sektörde bu iş ilanlarında işe yerleştirildi. Ayrıca özel sektör iş yerleriyle düzenlenen 442 farklı işbaşı eğitim programında 952 kursiyer işbaşı yaptırıldı. İlimiz nüfusuna oranla İŞKUR verilerine göre özel sektörde işe yerleştirme hedefinde Türkiye 7'ncisi, özel sektörde genç işe yerleştirme hedefinde Türkiye 13'üncüsü, özel sektör iş yerleriyle işbirliği hedefinde Türkiye 8'incisi oldu."

Bugünkü toplantıda 2019 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirileceğini ifade eden Şimşek, bu kapsamda 2020 yılında gerçekleştirilecek faaliyetleri, iş gücü eğitim planını ve Engelli - Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projelerini görüşeceklerine dikkati çekti.