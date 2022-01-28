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Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

28.01.2022 16:16
Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2022 yılı ilk toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2022 yılı ilk toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Şimşek, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Kovid-19 salgınının dünyada üretimin azalmasına neden olduğunu, bazı sektörlerde ise üretimin durma noktasına geldiğini söyledi.

Türkiye'de iş gücü piyasasında salgının olumsuz etkilerini azaltmak ve işsizlik oranlarını kontrol altına alabilmek için çeşitli düzenlemelerin başarılıyla hayata geçirildiğini belirten Şimşek, "Ülkemiz, üretim kapasitesini sürekli artırarak pandemi sürecini fırsata çevirmiş, 2021 yılında 225 milyar dolar ihracat rekoru kırarak adeta bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu olumlu hava ilimiz OSB'lerine de yandı. OSB'lerimiz farklı sektörlerden yeni yatırımları ilimize çekmeye devam etmektedir. İşsizliğin en aza indirilmesi üretimle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Şimşek, salgının üretimde ve istihdamda yarattığı olumsuz etkileri en aza indirebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın ivedilikle uygulanmaya başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneğiyle yaklaşık 15 bin kişiye 97 milyon lira destek olmuştur. Ayrıca 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 4 bin 574 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiş, işbaşı eğitim programları ve istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla da1446 kişi meslek edinerek iş başı yapmıştır. Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün, 'İmalat ve Sanayi Sektöründe İşbaşı Eğitim Programları' ve 'İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları'nda hedefine oranla Türkiye ikincisi olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim."

Toplantıda OSB'lerdeki nitelikli işgücü ihtiyacı konusunda çalışmaların planlanacağını aktaran Şimşek, bu konuda yapılması gerekenlerin değerlendirileceğini, talep edilen mesleki eğitim kurslarına karar verileceğini ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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Mesleki Eğitim, Yılmaz Şimşek, İstihdam, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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