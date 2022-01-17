Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı ilk toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen 260 proje bulunduğunu belirtti.

Bu projelerin 80'inin kamu hizmetleri, 75'inin ulaştırma, 67'sinin tarım, 23'ünün eğitim, 8'inin kültür ve turizm, 6'sının sağlık ve birinin ise enerji sektörüne ait olduğunu aktaran Şimşek, "İlimizde yürütülmekte olan 260 projenin toplam değeri 4 milyar 621 milyon 137 bin 357 liradır. Bu projeler için toplam 1 milyar 196 milyon 557 bin 606 lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 918 milyon 96 bin 587 lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 58,45'tir." ifadelerini kullandı.