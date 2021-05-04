Niğde'de ileri biyolojik arıtma su tesisinde sona gelindi - Son Dakika

Niğde Belediyesince yaptırılan ileri biyolojik su artırma tesisinde arıtma testleri yapılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2045 yıllına kadar teknik ömre sahip, 400 bin kişilik nüfusun ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki tesisin testlerine başlandı.

Kurulan güneş enerji santraliyle ihtiyacı olan elektriği de üretebilecek tesis, testlerin ardından tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

Toplam maliyeti 180 milyon lira tesis, enerji maliyeti açısından büyük tasarruf sağlayacak.

İleri biyolojik atık su arıtma tesisiyle Türkiye'deki 485 kuş türünden 224'ünün gözlendiği Akkaya Barajı kuş gözlemcileri için cazibe merkezi haline gelecek. Senelerdir Niğde ve Bor ilçesinin en büyük sorunlarından biri olan Akkaya Barajı'ndaki kötü koku da bu sayede son bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tesiste her şeyin hazır olduğunu belirterek, "Testlere başladık, testlerin bitiminden sonra modern arıtma tesisimize kavuşuyoruz .Tesise gelen atık su, neredeyse içme suyu kadar temiz hale geldikten sonra doğaya bırakılacaktır. Bu tesis şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.