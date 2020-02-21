Niğde'de ilk kez kapalı yöntemle mide ülser onarımı ameliyatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de ilk kez kapalı yöntemle mide ülser onarımı ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de ilk kez kapalı yöntemle mide ülser onarımı ameliyatı yapıldı

7 saat önce

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "mide delinmesi" teşhisi konan hasta, ilk kez kapalı yöntemle yapılan mide ülser onarımı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Niğde'de ilk kez kapalı yöntemle mide ülser onarımı ameliyatı yapıldı, System.String[]

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "mide delinmesi" teşhisi konan hasta, ilk kez kapalı yöntemle yapılan mide ülser onarımı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.


Karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirilen D.Y. (17), Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Mete Genç tarafından tedaviye alındı.


Yapılan tetkiklerde mide delinmesi teşhisi konulan D.Y'ye ilk kez kapalı yöntemle mide ülser onarım ameliyatı gerçekleştirildi.


Ameliyata ilişkin yazılı açıklama yapan Uzman Dr. Mete Genç, Niğde'de ilk kez kapalı yöntemle mide ön duvarında ülsere bağlı oluşan deliğin onarıldığını söyledi.

Hastanın sorunsuz olarak iyileştiğini ve taburcu olduğunu belirten Genç, "Normalde ülsere bağlı mide delinmesi vakalarını daha ileri yaşta görmemize rağmen son zamanlarda genç yaşta daha sık görmeye başladık. Sebebi asitli içeceklerin aşırı miktarda tüketilmesidir. Hastamızda da günde 2,5 litreyi bulan asitli içecek tüketimi mevcuttu." ifadelerini kullandı.

Anne Muradiye Yavuz ise oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.


Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın yeni yapılmaya başlanan ameliyatları başarıyla gerçekleştirmek ve sonuçlandırmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Ömer Halisdemir, Niğde, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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