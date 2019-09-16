Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

Niğde'de İlköğretim Haftası dolasıyla Aliya İzzet Begoviç ilk ve ortaokulunda kutlama yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, törende yaptığı konuşmada, Niğde'de 394 okulda, 4 bin 422 öğretmenle 72 bin 65 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

Derslik başına düşen öğrenci sayısının ilkokullarda 19, ortaokullarda 16 ve liselerde 18 olduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 15, ortaokullarda 14, liselerdeyse 11'dir. İlimizde tüm okullarımızda normal eğitime geçmenin sevincini de yaşıyoruz. Yeni yapılan okul ve derslikler sayesinde şehrimizde ikili öğretim yapan okul kalmamıştır. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatiller ise 1. dönem 18-22 Kasım'da, 2. dönem ise 6-10 Nisan'da yapılacak olup okullarımız 19 Haziran'da tatile girecek. Sevgili öğrenciler, daha bilgili, daha güçlü olmanız için vaktinizi çok iyi değerlendirerek, çok çalışmanız gerektiğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizlere ilim yolunda rehberlik eden öğretmenlerinizi ve bin bir fedakarlıkla ihtiyaçlarınızı gideren anne-babalarınızı mutlu etmek için çok çalışınız."

Programda, öğrenciler, folklor gösterisi sundu, 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan minik arkadaşlarına çiçek takdim etti. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri, okul bahçesine fidan dikti.

Şimşek ve beraberindeki AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.