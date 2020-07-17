Niğde'de inşaatı arılar bastı - Son Dakika

Niğde'de nereden geldiği belli olmayan yüzlerce bal arısı, bir apartman inşaatının iskelesini sardı. Yoldan geçen vatandaşlar ve inşaat çalışanları arılar nedeniyle zor anlar yaşadı.



Merkez Esenbey Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın iskelesine nereden geldiği belli olmayan bal arıları kondu. İskeleye konan arılar nedeniyle yoldan geçen vatandaşlar ve inşaat çalışanları zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise arıları kutulara koyma çalıştı.



İnşaat aahibi Naci Ünlü, "Arılar berekettir. Bereket geldi. İnşaatımızı yüzde 90 tamamladık. Bu arılar da bunun göstergesi" dedi. - NİĞDE