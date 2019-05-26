Son Dakika Haberleri: Niğde'de inşaattan düşen işçi öldü

Niğde'de inşaattan düşen işçi öldü

1 saat önce

Niğde'de çalıştığı inşaatın altıncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Niğde'de inşaattan düşen işçi öldü, System.String[]
Niğde'de çalıştığı inşaatın altıncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Efendibey Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Savcı Pilgi, dengesini kaybederek 6. kattan düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Pilgi, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:44 Kaynak: AA
İşçi, Niğde, Güncel
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