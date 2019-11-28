Son Dakika Haberleri: Niğde'de intihar eden CHP'li yönetici toprağa verildi
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Niğde'de intihar eden CHP'li yönetici toprağa verildi

7 saat önce

Niğde'de 9. kattan atlayarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki Mehmet Kaygın toprağa verildi.

Niğde'de intihar eden CHP'li yönetici toprağa verildi, System.String[]

Niğde'de 9. kattan atlayarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki Mehmet Kaygın toprağa verildi.


Dün akşam saatlerinde Gazeteci İsmet Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatın 9. katından atlayarak intihar eden CHP İl yöneticisi Mehmet Kaygın Kemerhisar kasabasında öğle namazı sonrası belde mezarlığına defnedildi.


Cenazeye çok sayıda CHP'lilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemerhisar, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
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