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Niğde'de intihar eden CHP'li yönetici toprağa verildi
7 saat önce
Niğde'de 9. kattan atlayarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki Mehmet Kaygın toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
Niğde'de 9. kattan atlayarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki Mehmet Kaygın toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Gazeteci İsmet Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatın 9. katından atlayarak intihar eden CHP İl yöneticisi Mehmet Kaygın Kemerhisar kasabasında öğle namazı sonrası belde mezarlığına defnedildi.
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