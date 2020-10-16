Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Irak uyruklu A.H.D.D, 14 Ekim'de Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin operasyonunda DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla kaldığı evde gözaltına alınmıştı.

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