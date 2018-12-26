Son Dakika Haberleri: Niğde'de İş Kazası

Niğde'de İş Kazası

2 saat önce

Niğde'de bir fabrikaya hurda almak için giden hurdacı yüksekten düşerek yaralandı.

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Niğde'de bir fabrikaya hurda almak için giden hurdacı yüksekten düşerek yaralandı.

Eski Adana Yolu Çimsa fabrikasına hurda almak için genel Hamza S. (53) hurdaları sökmek için çıktığı silo üzerinden yere düşmesi neticesinde ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan polis çevrede önlem alırken 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Hamza S.'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

Adana, Çimsa, Niğde, 3. Sayfa
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