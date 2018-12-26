Niğde'de İş Kazası
2 saat önce
Niğde'de bir fabrikaya hurda almak için giden hurdacı yüksekten düşerek yaralandı.
Niğde
'de bir fabrikaya hurda almak için giden hurdacı yüksekten düşerek yaralandı.
Eski Adana
Yolu Çimsa
fabrikasına hurda almak için genel Hamza S. (53) hurdaları sökmek için çıktığı silo üzerinden yere düşmesi neticesinde ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan polis çevrede önlem alırken 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Hamza S.'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:40 Kaynak: İHA
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