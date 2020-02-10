Niğde'de "İş Planı Ödülü Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 'İş Planı Ödülü Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Niğde'de "İş Planı Ödülü Yarışması"na başvurular başladı

7 saat önce

Niğde Valiliği, KOSGEB İl Müdürlüğü ve Niğde Teknopark AŞ iş birliğiyle, kentte girişimcilik potansiyelini ve değerlerini ortaya çıkaracak projelerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen İş Planı Ödülü Yarışması'na başvurular başladı.

Niğde'de

Niğde Valiliği, KOSGEB İl Müdürlüğü ve Niğde Teknopark AŞ iş birliğiyle, kentte girişimcilik potansiyelini ve değerlerini ortaya çıkaracak projelerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen İş Planı Ödülü Yarışması'na başvurular başladı.

Vali Yılmaz Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tüm sektörleriyle birlikte çağa ayak uydurabilmesinin ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkılmasının tek yolunun Ar-Ge ve inovasyonla birlikte rekabetçi işletmelerin ortaya çıkmasıyla mümkün olacağını söyledi.

2023 ve 2071 hedeflerini başarmanın en önemli ön şartlarından birisinin de yenilikçiliğin ve yerliliğin sürekli hale getirilerek uygulanması olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:


"Niğde'de yenilik ve teknolojiye dayalı girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, girişimcilik bilincinin yaygınlaştırılması ve başarılı girişimcilerinin desteklenmesini hedeflenmektedir. Yarışma sonunda başvuru şartlarını sağlayarak iş planlarını eksiksiz olarak sunan ve yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren girişimci adaylarından birinciye 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira ödül KOSGEB tarafından verilecektir. Ayrıca yarışmaya katılanlar KOSGEB'den 370 bin liraya kadar girişimcilik ve 750 bin liraya kadar Ar-Ge hibe desteklerinden faydalanabileceklerdir. Girişimci adayları başvuru formunu http://buissenin.nigdeteknopark.com/ adresinden temin edebileceklerdir. Başvuru formu doldurulduktan sonra her sayfası paraflanmış pdf formatında bir kopya buissenin@nigdeteknopark.com adresine e-mail yoluyla gönderilecektir. Son başvuru tarihi olan 23.03.2020 tarihine kadar teslim edilen iş planları, değerlendirme komitesi tarafından incelenecek ve yarışma sonuçları 21.04.2020 tarihinde kamuoyuna açıklanacaktır."

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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