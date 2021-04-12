İş yerinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Polis ekipleri, K.A'yı kısa sürede yakaladı, O.A'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Duyar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bilal Duyar (33), eski sanayideki demir doğrama atölyesine gelen K.A. ve O.A. kardeşlerle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Niğde 'de iş yerinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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