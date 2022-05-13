Niğde'de iş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de iş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

13.05.2022 18:59
Niğde'de iş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

Niğde'de bir iş yerinden demir çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Niğde'de bir iş yerinden demir çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinden 3,5 ton demir çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ş'yi gözaltına aldı.

Zanlının çaldığı demiri satın aldığı belirlenen hurdacı hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ş nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de iş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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