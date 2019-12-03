Niğde'de İŞKUR'dan 10 engelliye hibe desteği

Niğde'de Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce 10 engelliye hibe desteği verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İŞKUR İl Müdürlüğünce Kültür Merkezinde düzenlenen programda, engellilerin toplumsal hayata katılımını sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak, onlara destek olmak ve kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak için herkese görev düştüğünü söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyeyle engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler başlattıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal hayata, ekonomiye ve istihdama kazandırmak için başlatılan projede engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlülerin yaptıkları müracaatlar sonucu hibe almaya hak kazanan girişimcilerimize takdim ettik. Bu durum göstermektedir ki engelli kardeşlerimiz kaderine küsüp, kendini dış dünyaya kapatmıyor. Engelli kardeşlerimizin bu azim ve öz güvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Yine bu durum bizlere şunu göstermektedir ki, engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmektir."

Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin konserinin ardından 10 engelliye hibe desteği verildi.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde İŞKUR Müdürü Ali Bingül, kurum müdürleri ve engelli vatandaşlar katıldı.