Niğde'de işleyişi aksatacak doktor ve teknisyen eksiği bulunmuyor

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktor ve teknisyen sayısında, işleyişi aksatacak bir kadro eksikliği bulunmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'in, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor veya teknisyen sayısı ile hastanede donanımının yeterli olup olmadığı ve 2019'da tedavi edilen yabancı uyruklu hasta sayısıyla" ilgili yazılı sorularına cevap verdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizde, il dışı atamalar, yer değişikliği atamaları, personel özlük hakları doğrultusunda ücretsiz izin, refakat, rapor vs. durumları dolayısıyla doktor, sağlık personeli, teknisyen sayılarımızda değişkenlik yaşanabilmektedir. Sağlık tesislerimizde yaşanabilen personel eksiklikleri durumunda, Sağlık Bakanlığımızdan dönem içi veya açıktan atama kuraları ile kadro tahsis edilmesi isteminde bulunulmaktadır. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanemizde doktor ve teknisyen sayısında, işleyişi aksatacak bir kadro eksikliği bulunmamaktadır."

Hastanede Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler çerçevesinde tıbbi cihaz ve malzeme eksiğinin bulunmadığı da belirtilen açıklamada, endoskopi ve hasta randevu süresinin ilgili uzman hekimlerin çalışma sistemiyle düzenlendiği, ultrason, BT ve MR görüntüleme hizmetlerinde bakanlığın belirlediği randevu sürelerinin aşılmadığı kaydedildi.