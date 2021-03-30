Niğde'de istihdam garantili kursu tamamlanan kursiyerler belgelerini aldı - Son Dakika

Niğde'de iş verenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için açılan istihdam garantili kursu tamamlayan 25 kadın iş başı yaptı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başlayan Sayiner Ayakkabı fabrikasında şubat ayında istihdam garantili mesleki eğitim kursu açıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in katıldığı törenle belgeleri verildi.

Fabrikayı gezen Vali Şimşek, yetkililerinden bilgi aldı.

Kursu tamamlayan 25 kadın, fabrikada işe başladı.