Niğde'de İstinat Duvarı Çöktü
53 dakika önce
Niğde il merkezinde son günlerde yağan yağmur, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesine neden oldu.
Niğde
il merkezinde son günlerde yağan yağmur, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesine neden oldu.
Olay, İnönü Mahallesi Kalli Sokak'ta İstinat duvarının yıkılmasıyla çevresinde yer alan yollarda kaya ve toprak yığınları oluştu. Sokak sakinleriyle olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptığı incelemenin ardından yaşanabilecek yeni kaymalara karşı iş sokak kapatıldı. Olay yerine gelen AFAD
ekipleri inceleme yaptı. Çökme anında kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:05 Kaynak: İHA
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