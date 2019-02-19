Niğde'de İyi Tarım Yapan Çiftçilere Sertifika

Niğde'de iyi tarım uygulaması yapan 144 çiftçiye, düzenlenen törenle sertifika verildi.

Niğde'de iyi tarım uygulaması yapan 144 çiftçiye, düzenlenen törenle sertifika verildi.



Niğde Ziraat Odasınca bir otelde düzenlenen törende konuşan oda başkanı Veli Kenar, 3 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilere iyi tarım uygulaması eğitimi verdiklerini söyledi.



Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden iç ve dış piyasada ürünlerin güvenilir gıda olarak üretiminin yapılması açısından iyi tarım uygulamalarının büyük önem arz ettiğini belirten Kenar, şunları kaydetti:



"Bioçeşitliliği göz önünde bulundurarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bir üretim yapmak ancak iyi tarım uygulama kriterlerini yerine getirmekle mümkün. Üretim konusunda iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması artarak devam edecektir. İlimiz üretiminde en önemli yere sahip olan ürünler patates, fasulye, meyve bahçeleri ve kabaktır. Bu ürünler iyi tarım uygulamaları kapsamındaki projemize dahil edildi ve bu ürünleri üreten 144 çiftçimiz sertifika almaya hak kazanmış bulunmaktadır."



Konuşmanın ardından çiftçilere sertifikaları verildi.

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