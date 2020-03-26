Niğde'de, izinsiz tıbbi malzeme üretimine 4 gözaltı - Son Dakika

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Niğde'de, izinsiz tıbbi malzeme üretimine 4 gözaltı
6 saat önce
NİĞDE'de, izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapılıp, stoklanan iş yerine düzenlenen operasyonda; 6 bin 500 sedye örtüsü ve tulum dikimi için hazırlanan 238 parça ele geçirildi.
NİĞDE'de, izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapılıp, stoklanan iş yerine düzenlenen operasyonda; 6 bin 500 sedye örtüsü ve tulum dikimi için hazırlanan 238 parça ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz olarak tıbbi malzeme üretimi yapılarak, stoklanan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı. Merkez İlhanlı Mahallesi'nde ruhsatsız iş yerine, bu kapsamda operasyon düzenlendi. İzinsiz tıbbi malzeme üretimi yapıldığı belirlenirken, 6 bin 500 sedye örtüsü ve tulum dikimi için hazırlanan 238 parça ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:42 Kaynak: DHA
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