Niğde'de izinsiz tıbbi malzeme üretip stokladıları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de izinsiz tıbbi malzeme üretip stokladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek için izinsiz tıbbi malzeme üreten ve stoklayan kişilerle işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlhanlı Mahallesi'ndeki iş yerinde gerçekleştirdikleri denetimde yetkili mercilerden izin alınmadan üretim ve stok yapıldığını tespit etti.

İş yerinde 6 bin 500 sedye örtüsü ile tulum dikmek için hazırlanmış çok sayıda parça ele geçirildi.

Ekiplerce 4 zanlı gözaltına alındı.