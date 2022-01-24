Üye Girişi
Niğde'de jandarma ekipleri, 122 olayı aydınlattı - Son Dakika

Niğde'de jandarma ekipleri, 122 olayı aydınlattı

24.01.2022 10:06
Niğde'de jandarma ekipleri, 122 olayı aydınlattı

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında 122 olayı çözdü, 183 şüpheliyi yakaladı.

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında 122 olayı çözdü, 183 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri, geçen yıl, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten öldürme olmak üzere 122 olayı aydınlattı, 183 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca ekipler, aranan 20 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Öte yandan jandarma ekipleri, Bor ilçesi Kızılca ve Kayı köyleri ile Çukurkuyu beldesinde 2020-2022 yılları arasında farklı tarihlerde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayıyla ilgili yapılan inceleme, araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde 28 faili meçhul olay aydınlattı.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de jandarma ekipleri, 122 olayı aydınlattı - Son Dakika


Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor         
10:07
BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi         
10:02
Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı! Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!         
09:57
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz         
09:51
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
10:03 Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek
10:01 BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi
09:56 Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!
09:55 Cani baba, karnesini beğendiği kızını öldüresiye dövdü! Sosyal medya ayağa kalktı
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
09:43 Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü
09:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında
09:30 Karnesini beğenmediği kızını ters çevirip yerden yere vurdu! Cani babanın öldüresiye dayağı kamerada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:13:07. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de jandarma ekipleri, 122 olayı aydınlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement