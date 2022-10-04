Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

04.10.2022 13:24
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Niğde'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan, kenevir ekimi yapan ve satan kişilere yönelik istihbarı çalışmalar sonucu merkeze bağlı Ağcaaşar beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 35 gram esrar, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 35 fişek ele geçirildi.

Öte yandan Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri ile Çiftehan beldesindeki yol kontrolünde iki otomobilde 20 gram metamfetamin ve 183 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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